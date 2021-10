Vichy Vichy Allier, Vichy Vichy Vintage Legend Festival Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Vichy Vintage Legend Festival Vichy, 23 octobre 2021, Vichy. Vichy Vintage Legend Festival 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 19:00:00 Route du Pont de l’Europe Palais du Lac

Vichy Allier Ne manquez pas la 6ème édition du Salon VICHY VINTAGE LEGEND FESTIVAL qui aura lieu au Palais du Lac de VICHY (03) le samedi 23 et dimanche 24 Octobre 2021… +33 6 68 31 79 05 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Route du Pont de l'Europe Palais du Lac Ville Vichy lieuville 46.13741#3.40973