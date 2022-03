CONCOURS DE BELOTE Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité Vichy Catégorie d’évènement: Vichy

CONCOURS DE BELOTE Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité, 13 mars 2022 13:30, Vichy. Dimanche 13 mars, 13h30 Sur place Inscriptions à partir de 13H30, début des parties à 14H30. 8€ par personne; 06 67 11 07 77, champ.capelet@gmail.com Doublettes, nombreux lots, récompense supplémentaire aux 2 premières dames. Tombola : filet garni. Buvette, pâtisserie, pain surprise. Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité 03200 VICHY Vichy Vichy dimanche 13 mars – 13h30 à 19h00

Détails Heure : 13:30 - 19:00 Catégorie d’évènement: Vichy Autres Lieu Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité Adresse 21 boulevard de la Mutualité Ville Vichy lieuville Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité Vichy Departement Vichy

Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité Vichy Vichy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

CONCOURS DE BELOTE Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité 2022-03-13 was last modified: by CONCOURS DE BELOTE Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité 13 mars 2022 13:30 Salle polyvalente de la Mutualité 21 boulevard de la Mutualité Vichy vichy

Vichy Vichy