Vichy parle aux jeunes français Musée de la Résistance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Vichy parle aux jeunes français Musée de la Résistance, 21 avril 2022, Limoges. Vichy parle aux jeunes français

du jeudi 21 avril au jeudi 28 avril à Musée de la Résistance

« Vichy parle aux jeunes Français » ———————————– Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier réalisation d’une affiche de propagande.

1 € par enfant

visite guidée et atelier Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges Saint-Lazare Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T15:30:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée de la Résistance Adresse 7 rue Neuve-Saint-Étienne Ville Limoges lieuville Musée de la Résistance Limoges Departement Haute-Vienne

Musée de la Résistance Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Vichy parle aux jeunes français Musée de la Résistance 2022-04-21 was last modified: by Vichy parle aux jeunes français Musée de la Résistance Musée de la Résistance 21 avril 2022 Limoges Musée de la Résistance Limoges

Limoges Haute-Vienne