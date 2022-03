« VICHY, la France Antisémite » Pavillon République, 11 mars 2022, Toulouse.

« VICHY, la France Antisémite »

Pavillon République, le vendredi 11 mars à 19:30

**Présentation :** Les discours antisémites et révisionnistes et la remise en cause du rôle de Vichy dans le génocide des juifs n’ont rien de nouveau mais prennent une dimension nouvelle aujourd’hui. Certains n’hésitent pas à remettre en cause les lois mémorielles, et les textes qui tendent à réprimer les injures et les actes racistes, antisémites ou xénophobes. Face à ces habits nouveaux du révisionnisme il est primordial de revenir sur le rôle du régime de Vichy, qui a instauré en France durant la Seconde Guerre mondiale un régime politique résolument antisémite et xénophobe et de se rappeler comment le discours révisionniste s’est construit et diffusé. **Intervenant :** _Tal Bruttmann, chercheur, historien, spécialiste de la Shoah, des politiques antisémites en France pendant la guerre, et de la « solution finale » en Europe._

Gratuit sur inscription

Pavillon République 1, Boulevard de la Marquette Toulouse Haute-Garonne



2022-03-11T19:30:00 2022-03-11T22:00:00