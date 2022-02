VICHY JUMP’PONY – Concours d’Equitation Poneys Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

VICHY JUMP’PONY – Concours d’Equitation Poneys Vichy, 4 mars 2022, Vichy. VICHY JUMP’PONY – Concours d’Equitation Poneys Stade Équestre du Sichon 106 rue Jean Jaures Vichy

2022-03-04 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-06 20:00:00 20:00:00 Stade Équestre du Sichon 106 rue Jean Jaures

Vichy Allier Une Compétion de Saut d’Obstacles réservée aux Poneys. Venez encourager et admirer les enfants qui feront tout leur possible pour réaliser des parcours sans faute.

Restauration sur place.

Soirée repas avec Spectacle le samedi soir. +33 6 71 11 09 04 Stade Équestre du Sichon 106 rue Jean Jaures Vichy

