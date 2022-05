Vichy fête Napoléon III Vichy Catégories d’évènement: Allier

2022-06-17 – 2022-06-19

Vichy 03200 Napoléon III a profondément marqué la ville de Vichy.

Depuis 2008, la Reine des villes d’eau lui rend hommage en nous transportant le temps d’un week-end au second Empire. Vichy

