Concert de l’Atelier d’improvisation – Vichy Jazz Band Kiosque à musique de la source de l’Hôpital, 18 août 2023, Vichy.

Vous connaissez le Vichy Jazz Band ? Faites la connaissance avec ses musiciens pour un moment improvisé au kiosque à musique de Vichy ! Elèves et encadrants se réunissent pour vous interpréter des standards de Jazz !.

2023-08-18 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-18 23:00:00. .

Kiosque à musique de la source de l’Hôpital

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Do you know the Vichy Jazz Band? Meet its musicians for an improvised moment at the bandstand of Vichy! Students and supervisors get together to perform jazz standards!

¿Conoce la Vichy Jazz Band? Reúnete con sus músicos en un momento de improvisación en el quiosco de Vichy Alumnos y monitores se reúnen para interpretar estándares de jazz

Kennen Sie die Vichy Jazz Band? Lernen Sie ihre Musiker kennen und genießen Sie einen improvisierten Moment am Musikpavillon von Vichy! Schüler und Betreuer kommen zusammen, um Ihnen Jazzstandards vorzuspielen!

Mise à jour le 2023-04-19 par Vichy Destinations