Les soirées cadencées, 8 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Quand viens l’été dans la Reine des villes d’eaux, quoi de plus naturel que la musique résonne ? Quel que soient votre style ou votre état d’esprit du moment, chaque samedi, le cœur de Vichy s’offre à vous pour des soirées rythmées et festives..

2023-07-08 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-26 23:00:00. .

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



When summer comes to the Queen of the water cities, what could be more natural than music? Whatever your style or state of mind, every Saturday, the heart of Vichy offers itself to you for rhythmic and festive evenings.

Cuando el verano llega a la Reina de las Ciudades de Agua, ¿qué hay más natural que el sonido de la música? Sea cual sea su estilo o estado de ánimo, todos los sábados el corazón de Vichy se abre a usted para veladas rítmicas y festivas.

Wenn der Sommer in die Königin der Kurstädte kommt, was liegt da näher, als dass die Musik erklingt? Ganz gleich, welchen Stil oder welche Stimmung Sie gerade haben, jeden Samstag bietet das Herz von Vichy rhythmische und festliche Abende.

Mise à jour le 2023-05-22 par Vichy Destinations