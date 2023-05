De mémoire de jardinier 106-110 rue du Maréchal Lyautey, 2 juillet 2023, Vichy.

par la compagnie de La Grande Ourse

contes tirés du sac avec Pierre Deschamps (récit) et Clothilde Gilles (violoncelle).

2023-07-02 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-02 17:15:00. .

106-110 rue du Maréchal Lyautey Médiathèque Valery-Larbaud

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



by the company La Grande Ourse

tales from the bag with Pierre Deschamps (narrative) and Clothilde Gilles (cello)

por la compañía La Grande Ourse

cuentos de la bolsa con Pierre Deschamps (narración) y Clothilde Gilles (violonchelo)

von der Compagnie de La Grande Ourse

märchen aus dem Sack mit Pierre Deschamps (Erzählung) und Clothilde Gilles (Cello)

Mise à jour le 2023-05-11 par Vichy Destinations