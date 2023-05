Rendez-vous aux jardins 2023, 2 juin 2023, Vichy.

Dans le cadre de l’édition 2023 de « Rendez-vous aux jardins », la Ville de Vichy vous propose des événements pour (re)découvrir les espaces verts. Ateliers, visites, découvertes seront au programme !.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-03 . .

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 2023 edition of « Rendez-vous aux jardins », the City of Vichy proposes events to (re)discover the green spaces. Workshops, visits, discoveries will be on the program!

En el marco de la edición 2023 de « Rendez-vous aux jardins », la Ciudad de Vichy le propone eventos para (re)descubrir los espacios verdes. El programa incluye talleres, visitas y descubrimientos

Im Rahmen der Ausgabe 2023 von « Rendez-vous aux jardins » bietet Ihnen die Stadt Vichy Veranstaltungen an, um die Grünflächen (wieder) zu entdecken. Workshops, Besichtigungen und Entdeckungen stehen auf dem Programm!

Mise à jour le 2023-05-09 par Vichy Destinations