Visites insolites 106-110 rue du Maréchal Lyautey, 27 mai 2023, Vichy.

Les bibliothécaires ont décidé de vous mener dans les coulisses pour vous révéler leurs secrets..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 11:30:00. .

106-110 rue du Maréchal Lyautey Médiathèque Valery-Larbaud

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The librarians have decided to take you behind the scenes to reveal their secrets.

Los bibliotecarios han decidido llevarte entre bastidores para revelarte sus secretos.

Die Bibliothekarinnen haben beschlossen, Sie hinter die Kulissen zu führen, um Ihnen ihre Geheimnisse zu enthüllen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Vichy Destinations