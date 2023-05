Table ronde: « La préservation des sols et de l’eau : nos enjeux environnementaux et de santé» Maison des associations, 26 mai 2023, Vichy.

Marc André Selosse :

« Qu’est-ce qui comporte 25% de la biodiversité connue et 75% de la biomasse terrestre ?

Qu’est-ce qui construit la fertilité du monde, régule le cours des rivières et le climat ?

Ne cherchez pas plus loin, c’est le sol !.

2023-05-26 à 19:15:00 ; fin : 2023-05-26 21:15:00. .

Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Marc André Selosse:

« What comprises 25% of the known biodiversity and 75% of the terrestrial biomass?

What builds the fertility of the world, regulates the course of rivers and the climate?

Look no further, it is the soil!

Marc André Selosse:

« ¿Qué comprende el 25% de la biodiversidad conocida y el 75% de la biomasa terrestre?

¿Qué construye la fertilidad del mundo, regula el curso de los ríos y el clima?

No busques más, ¡es el suelo!

Marc André Selosse :

« Was umfasst 25% der bekannten Biodiversität und 75% der Biomasse der Erde?

Was baut die Fruchtbarkeit der Welt auf, reguliert die Flüsse und das Klima?

Es ist der Boden!

Mise à jour le 2023-04-19 par Vichy Destinations