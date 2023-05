Printemps des Cimetières – In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy 17 rue des Bartins, 14 mai 2023, Vichy.

A l’occasion du Printemps des Cimetières, seul événement national dédié exclusivement au patrimoine funéraire, la ville de Vichy propose une visite guidée « In Memoriam… Histoire(s) et Mémoire(s) du cimetière de Vichy »..

17 rue des Bartins Cimetière

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the « Printemps des Cimetières », the only national event dedicated exclusively to funerary heritage, the city of Vichy offers a guided tour « In Memoriam? History(s) and Memory(s) of the Vichy Cemetery ».

Con motivo del Printemps des Cimetières, único acontecimiento nacional dedicado exclusivamente al patrimonio funerario, la ciudad de Vichy propone una visita guiada « ¿In Memoriam? Historia(s) y Memoria(s) del Cementerio de Vichy ».

Anlässlich des Printemps des Cimetières (Frühling der Friedhöfe), der einzigen nationalen Veranstaltung, die ausschließlich dem Grabkulturerbe gewidmet ist, bietet die Stadt Vichy eine Führung « In Memoriam? Geschichte(n) und Erinnerung(en) des Friedhofs von Vichy » an.

