Projection-débat 35 rue Lucas, 5 mai 2023, Vichy.

Le vendredi 5 mai à 20h30, nous animerons une projection-débat du long-métrage documentaire SEPT HIVERS À TÉHÉRAN réalisé par Steffi Niederzoll, sorti en salles le 29 mars dernier et soutenu par Amnesty International..

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

35 rue Lucas Cinéma Etoile Palace

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On Friday, May 5 at 8:30 p.m., we will host a screening and discussion of the documentary film SEVEN WINTERS IN TERRAN directed by Steffi Niederzoll, released in theaters on March 29 and supported by Amnesty International.

El viernes 5 de mayo, a las 20.30 horas, se proyectará y debatirá el largometraje documental SIETE INVIERNOS EN THERAN, dirigido por Steffi Niederzoll, estrenado el 29 de marzo y apoyado por Amnistía Internacional.

Am Freitag, den 5. Mai um 20:30 Uhr werden wir eine Filmvorführung und Diskussion über den langen Dokumentarfilm SEPT HIVERS À TÉHÉRAN moderieren, der von Steffi Niederzoll gedreht wurde, am 29. März in die Kinos kam und von Amnesty International unterstützt wird.

Mise à jour le 2023-04-21 par Vichy Destinations