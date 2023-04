Randonnée du Muguet – Vélo pour Tous Centre Omnisports, 1 mai 2023, Vichy.

3 parcours route de 40, 80 et 120 km (de familial à sportif)

3 parcours VTT de 20, 30 et 45 km (de familial à sportif).

2023-05-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-01 13:30:00. EUR.

Centre Omnisports Départ et arrivée depuis la Tour des Juges

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



3 road courses of 40, 80 and 120 km (from family to sport)

3 mountain bike routes of 20, 30 and 45 km (from family to sporty)

3 recorridos en carretera de 40, 80 y 120 km (de familiar a deportivo)

3 recorridos en bicicleta de montaña de 20, 30 y 45 km (de familiar a deportivo)

3 Straßenstrecken von 40, 80 und 120 km (von familiär bis sportlich)

3 Mountainbike-Strecken von 20, 30 und 45 km (von familiär bis sportlich)

Mise à jour le 2023-04-21 par Vichy Destinations