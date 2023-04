Journée rando santé bien-être Centre Omnisports – Espace du Parc, 29 avril 2023, Vichy.

La Fédération Française de Randonnée de L’Allier organise le samedi 19 avril 2023 sa deuxième édition de la « Journée Départementale Rando Santé » sur le thème, cette année, du « Bien-Être »..

2023-04-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-29 18:00:00. .

Centre Omnisports – Espace du Parc Pont de l’Europe

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Fédération Française de Randonnée de L’Allier organizes on Saturday, April 19, 2023 its second edition of the « Journée Départementale Rando Santé » on the theme, this year, of « Bien-Être ».

La Fédération Française de Randonnée de L’Allier organiza el sábado 19 de abril de 2023 su segunda « Journée Départementale Rando Santé », cuyo tema este año es « El bienestar ».

Die Fédération Française de Randonnée de L’Allier organisiert am Samstag, den 19. April 2023, zum zweiten Mal den « Journée Départementale Rando Santé », der in diesem Jahr unter dem Motto « Bien-Être » (Wohlbefinden) steht.

Mise à jour le 2023-04-19 par Vichy Destinations