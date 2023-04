Autour de la Tour des Dames (rencontre littéraire) 5 rue Sornin, 27 avril 2023, Vichy.

Rencontre littéraire : entretien, projection d’images, lectures… L’écrivain Céline Maltère présentera son roman La Tour des Dames, dont l’action se situe à Vichy et à Randan. Avec Cécile Roussilhe et des lectures d’Éloane Barraud-Megret..

2023-04-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-27 19:30:00. .

5 rue Sornin Librairie À la page (Vichy)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Literary meeting: interview, projection of images, readings… The writer Céline Maltère will present her novel La Tour des Dames, set in Vichy and Randan. With Cécile Roussilhe and readings by Éloane Barraud-Megret.

Encuentro literario: entrevista, proyección de imágenes, lecturas… La escritora Céline Maltère presentará su novela La Tour des Dames, ambientada en Vichy y Randan. Con Cécile Roussilhe y lecturas de Éloane Barraud-Megret.

Literarische Begegnung: Gespräch, Bildprojektion, Lesungen… Die Schriftstellerin Céline Maltère stellt ihren Roman La Tour des Dames vor, dessen Handlung in Vichy und Randan angesiedelt ist. Mit Cécile Roussilhe und Lesungen von Éloane Barraud-Megret.

