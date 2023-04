Rencontre Dédicace 19, rue du Parc, 26 avril 2023, Vichy.

Pascal Chabaud, sera présent au cours d’une rencontre-dédicace pour échanger sur les thématiques des visites guidées de la journée ainsi que sur ses deux polars historiques se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale (en partie dans notre région)..

2023-04-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-26 16:00:00. .

19, rue du Parc Office de Tourisme et de Thermalisme de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Pascal Chabaud, will be present during a book signing to discuss the themes of the guided tours of the day as well as his two historical thrillers set during the Second World War (partly in our region).

Pascal Chabaud estará presente durante la firma de libros para hablar de los temas de las visitas guiadas del día, así como de sus dos thrillers históricos ambientados en la Segunda Guerra Mundial (en parte en nuestra región).

Pascal Chabaud, wird im Rahmen einer Signierstunde anwesend sein, um sich über die Themen der Führungen des Tages sowie über seine beiden historischen Kriminalromane auszutauschen, die während des Zweiten Weltkriegs (teilweise in unserer Region) spielen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Vichy Destinations