Célébration des J-500 avant les Jeux Paralympiques de Paris 2024, 16 avril 2023, Vichy. Stade Aquatique – CREPS – Parvis des 4 Chemins – Parvis de l'hôtel de ville…

2023-04-16 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-16 17:00:00 17:00:00 Vichy

Paris 2024 a sélectionné le territoire de Vichy Communauté pour être le principal temps fort territorial à l'occasion des J-500 des Jeux Paralympiques.

