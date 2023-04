Opéra ouvre-toi ! Entrée côté Billetterie de l’Opéra, face à l’Hôtel Aletti, 9 avril 2023, Vichy.

Vichy Destinations ouvre les portes de l’Opéra de Vichy aux visiteurs pour une visite libre dans l’enceinte de ce joyau art nouveau..

2023-04-09 à ; fin : 2023-04-14 . EUR.

Entrée côté Billetterie de l’Opéra, face à l’Hôtel Aletti Opéra de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Vichy Destinations opens the doors of the Vichy Opera House to visitors for a free tour inside this art nouveau jewel.

Vichy Destinations abre las puertas de la Ópera de Vichy a los visitantes para una visita gratuita a esta joya del art nouveau.

Vichy Destinations öffnet den Besuchern die Türen der Oper von Vichy für eine freie Besichtigung innerhalb der Mauern dieses Jugendstiljuwels.

Mise à jour le 2023-03-07 par Vichy Destinations