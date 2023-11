Vice Versa (l’amour sous toutes ses formes) CPA Théâtre de la Jonquière Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif plein : 17 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Un spectacle plein d’humour et de poésie au sujet de l’amour ? On rit, on réfléchit, tout ce qu’on aime !

Eli et Marc se cherchent, se retrouvent, se perdent. Un cycle qui questionne la relation telle qu’envisagée d’un côté et de l’autre. Leurs réflexions et celles de leurs proches seront mises en perspective dans cette pièce où les déclarations et les discours se mêlent aux sentiments bruts.

Comment s’aimer ? Comment être ensemble ? Le faut-il ?

CPA Théâtre de la Jonquière 88 Rue de La Jonquière 75017 Paris

Contact : https://lakyrielle.fr/project/vice-versa/ https://www.facebook.com/cielakyrielle https://www.facebook.com/cielakyrielle https://www.billetreduc.com/331496/evt.htm

Vice Versa (l’amour sous toutes ses formes)