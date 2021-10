Paris Le Baiser Salé île de France, Paris VICCARO / FÉRAUD / LÉONIDE / GUILLAUME « Downside Up » Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

VICCARO / FÉRAUD / LÉONIDE / GUILLAUME « Downside Up » Le Baiser Salé, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021 de 20h à 21h30

Un line-up 4 étoiles pour la renaissance d’un projet initié il y a une dizaine d’années. Excellents musiciens, sidemen recherchés, ils ont chacun parcouru le monde aux côtés des plus grands ! Hadrien Féraud fait partie des virtuoses de la basse dont le talent vous met une baffe. Entendu avec John McLaughlin, Chick Corea, Gino Vannelli, Billy Cobham, Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène, André Ceccarelli, Sylvain Luc entre autres, il navigue entre Los Angeles et Paris. Nicolas Viccaro, récemment sacré dans les 30 meilleurs batteurs de ces 20 dernières années par Batterie Magazine, il est actuellement en tournée avec Etienne Mbappé, Mike Stern & Bill Evans ! « La clarté de son jeu souligné par une technique hors du commun font l’unanimité. Mais outre la théorie et le choix de la partition, c’est son interprétation et l’âme insufflée dans chacun de ses coups qui font mouche et le placent au-dessus de ses homologues. » Batterie Magazine (été 2021). Musicien inventif, d’une technique époustouflante, Stéphane Guillaume ne manque pas d’âme. Dès 1994, il a rejoint l’ONJ dirigé par Laurent Cugny et s’en sont suivis le prix Django Reinhardt du meilleur artiste français en 2009, des albums comme « Windmills Chronicles », sacré meilleur album de l’année par l’Académie du Jazz et des dizaines de collaborations… 10 ans plus tard, ils s’adjoignent de Jerry Léonide, pianiste mauricien, gagnant du concours de Piano Solo du festival de Jazz de Montreux, brillant instrumentiste, mélodiste inspiré, jazzmen à l’énergie débordante. Ce magnifique plateau d’artistes nous réserve une belle soirée de jazz. Attendez-vous à de longs moments de transes improvisées qui nous parlent de plaisir. Il s’agit là de jazz, oui, mais d’un jazz renouvelé, vivifiant, parfois surprenant, joué par des musiciens virtuoses nourris par de multiples influences. Le Baiser Salé, considéré par de nombreux musiciens comme un laboratoire met sa scène à disposition de la création et de l’émulsion, pour redonner vie à ce quartet de haut vol. JERRY LÉONIDE piano, STÉPHANE GUILLAUME sax, HADRIEN FÉRAUD basse, NICOLAS VICCARO batterie Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

