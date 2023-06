FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE- CONCERT Vic-sur-Seille, 7 octobre 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Festival de Fénétrange – concert de Kerson LEONG, violoniste & Orchestre de l’Opéra de Nancy.

Programme: Œuvres de Tchaïkovski ou Mendelssohn. Tout public

Samedi 2023-10-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-10-07 19:30:00. EUR.

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Festival de Fénétrange – concert by Kerson LEONG, violinist & Orchestre de l’Opéra de Nancy.

Program: works by Tchaikovsky or Mendelssohn

Festival de Fénétrange – concierto de Kerson LEONG, violinista & Orchestre de l’Opéra de Nancy.

Programa: Obras de Tchaikovsky y Mendelssohn

Festival de Fénétrange – Konzert von Kerson LEONG, Violinist & Orchester der Oper von Nancy.

Programm: Werke von Tschaikowsky und Mendelssohn

Mise à jour le 2023-06-01 par OT DU PAYS SAULNOIS