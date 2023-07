FÊTE PATRONALE DE LA SAINT CHRISTOPHE Vic-sur-Seille, 28 juillet 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Fête patronale de la Saint Christophe

Fête foraine- manèges et confiseries

Samedi soir: Feu d’artifice à la hauteur de l’ancien site efka, rue de la gare

Dimanche: bénédiction des voitures à l’issue de la messe du dimanche. Tout public

Vendredi 2023-07-28 fin : 2023-07-31 . 0 EUR.

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Saint Christopher’s Day

Funfair – rides and sweets

Saturday evening: Fireworks display at the former efka site, rue de la gare

Sunday: blessing of cars after Sunday mass

San Cristóbal

Parque de atracciones

Sábado por la noche: fuegos artificiales en el antiguo emplazamiento de la efka, rue de la gare

Domingo: bendición de los coches después de la misa dominical

Patronatsfest des Heiligen Christophorus

Kirmes – Karussells und Süßwarengeschäfte

Samstagabend: Feuerwerk auf der Höhe des ehemaligen efka-Geländes, rue de la gare

Sonntag: Segnung der Autos nach der Sonntagsmesse

