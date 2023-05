CONFÉRENCE SUR CARAVAGE PAR GABRIEL DISS Musée Départemental Geoges de la Tour, 16 juillet 2023, Vic-sur-Seille.

Conférence proposée par les Amis du Musée départemental Georges de La Tour sur Caravage par Gabriel Diss. Sur réservation. Adultes

Dimanche 2023-07-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-16 16:30:00. 5 EUR.

Musée Départemental Geoges de la Tour Place Jeanne d’Arc

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Conference proposed by the Friends of the Georges de La Tour Museum on Caravaggio by Gabriel Diss. On reservation

Conferencia de los Amigos del Museo Georges de La Tour sobre Caravaggio a cargo de Gabriel Diss. Con reserva previa

Von den Freunden des Musée départemental Georges de La Tour angebotener Vortrag über Caravaggio von Gabriel Diss. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-05-12 par OT DU PAYS SAULNOIS