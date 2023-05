WEEK-END ANNIVERSAIRE DU MUSEE: CONCERT BAROQUE, 11 juin 2023, Vic-sur-Seille.

Le Musée Georges de La Tour propose une programmation riche et variée pour le 20ème anniversaire du Musée Georges de La Tour.

Un concert de Musique baroque avec le concert Lorrain » le voyage d’Italie ».. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-11 17:30:00. 10 EUR.

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



The Georges de La Tour Museum offers a rich and varied program for the 20th anniversary of the Georges de La Tour Museum.

A concert of Baroque music with the Lorrain concert « the journey to Italy ».

El Museo Georges de La Tour ofrece un programa rico y variado con motivo de su vigésimo aniversario.

Un concierto de música barroca con el concierto de Lorena « el viaje a Italia ».

Geburtstag des Museums Georges de La Tour ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm an.

Ein Barockmusik-Konzert mit dem Lorrain-Konzert « Le voyage d’Italie ».

Mise à jour le 2023-05-12 par OT DU PAYS SAULNOIS