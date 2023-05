WEEK-END ANNIVERSAIRE DU MUSEE: SPECTACLE LES NUITS DE GEORGES DE LA TOUR Place Philippe Leroy, 10 juin 2023, Vic-sur-Seille.

Le Musée Georges de La Tour propose une programmation riche et variée pour le 20ème anniversaire du Musée Georges de La Tour.

Une pièce de Théâtre autour de Georges de La Tour « Les Nuits de Georges de La Tour » de Barbara Lecompte par la compagnie Naphralytep.. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. 10 EUR.

Place Philippe Leroy Salle des Carmes

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



The Georges de La Tour Museum offers a rich and varied program for the 20th anniversary of the Museum.

A play about Georges de La Tour « Les Nuits de Georges de La Tour » by Barbara Lecompte and the Naphralytep company.

El Museo Georges de La Tour ofrece un programa rico y variado con motivo de su 20º aniversario.

Una obra de teatro sobre Georges de La Tour « Les Nuits de Georges de La Tour » de Barbara Lecompte y la compañía Naphralytep.

Geburtstag des Museums Georges de La Tour ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm an.

Ein Theaterstück rund um Georges de La Tour « Les Nuits de Georges de La Tour » von Barbara Lecompte von der Theatergruppe Naphralytep.

Mise à jour le 2023-05-12