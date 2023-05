RECETTE DE POIS Musée Georges de La Tour, 8 juin 2023, Vic-sur-Seille.

Dans le cadre de l’exposition autour du tableau « les mangeurs de pois », restauré au cours du second semestre de 2022, la toile sera présentée pour la première fois au public en 2023, à l’occasion du 20e anniversaire du musée de Vic-sur-Seille. Dans le cadre de cette exposition, faites nous partager vos meilleures recettes de petits pois !. Tout public

Vendredi 2023-06-08 à ; fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

Musée Georges de La Tour Place Jeanne d’Arc

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



As part of the exhibition around the painting « the pea-eaters », restored during the second half of 2022, the painting will be presented to the public for the first time in 2023, on the occasion of the 20th anniversary of the Vic-sur-Seille museum. As part of this exhibition, please share your best pea recipes with us!

En el marco de la exposición sobre el cuadro « Los comedores de guisantes », restaurado en el segundo semestre de 2022, el cuadro se presentará al público por primera vez en 2023, con motivo del vigésimo aniversario del Museo de Vic-sur-Seille. En el marco de esta exposición, ¡comparta con nosotros sus mejores recetas con guisantes!

Im Rahmen der Ausstellung rund um das Gemälde « les mangeurs de pois », das in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 restauriert wurde, wird das Gemälde 2023 anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Museums von Vic-sur-Seille erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Lassen Sie uns im Rahmen dieser Ausstellung an Ihren besten Erbsenrezepten teilhaben!

Mise à jour le 2023-05-12 par OT DU PAYS SAULNOIS