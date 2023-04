JOURNÉE DE LA MOSELLE AU MUSÉE GEORGES DE LA TOUR Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Catégories d’évènement: Moselle

Vic-sur-Seille

JOURNÉE DE LA MOSELLE AU MUSÉE GEORGES DE LA TOUR Musée Départemental Georges de La Tour, 18 mai 2023, Vic-sur-Seille. Journée de la Moselle au Musée Georges de La Tour.. Tout public

Jeudi 2023-05-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-18 18:00:00. 0 EUR.

Musée Départemental Georges de La Tour Place Jeanne d’Arc

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Moselle Day at the Georges de La Tour Museum. Día del Mosela en el Museo Georges de La Tour. Moseltag im Museum Georges de La Tour. Mise à jour le 2023-04-21 par OT DU PAYS SAULNOIS

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Vic-sur-Seille Autres Lieu Musée Départemental Georges de La Tour Adresse Musée Départemental Georges de La Tour Place Jeanne d'Arc Ville Vic-sur-Seille Departement Moselle Lieu Ville Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille

Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-sur-seille/

JOURNÉE DE LA MOSELLE AU MUSÉE GEORGES DE LA TOUR Musée Départemental Georges de La Tour 2023-05-18 was last modified: by JOURNÉE DE LA MOSELLE AU MUSÉE GEORGES DE LA TOUR Musée Départemental Georges de La Tour Musée Départemental Georges de La Tour 18 mai 2023 Musée départemental Georges de la Tour Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille Moselle