Découvre la Forteresse de Thil en t'amusant

Vic-sous-Thil

Découvre la Forteresse de Thil en t’amusant Forteresse de Thil, 2 juillet 2022 10:00, Vic-sous-Thil. 2 juillet – 30 août Sur place tarifs adultes 6 €,enfants (4-15 ans ) 4 € https://www.forteresse-de-thil.fr/articles/decouvre-la-forteresse-de-thil-en-t-amusant Allier culture, découverte du Patrimoine, de l’architecture médiévale ET le jeu c’est le rendez-vous auquel nous vous convions cet été. Allier Culture, découverte du Patrimoine, de l’architecture ET le jeu tel est notre credo. Des jeux d’origine ou d’inspiration médiévale, pour tous les âges, sont installés dans les basse-cour de la Forteresse, dans des espaces ombragés. Alterner la visite et le jeu, c’est ce que nous vous proposons durant cet été. Des espaces pique-niques sont installés afin de profiter pleinement de votre journée culturelle et ludique en famille, entre amis. Privilégier les pique-niques zéro déchets, le site n’est pas équipé de poubelles. les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 10h00 à 18h30.

Tarifs adultes 6 €

Forteresse de Thil VIC-SOUS-THIL chemin de thil 21390 Vic-sous-Thil Côte-d'Or

