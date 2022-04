13èe Médiévale des Seigneurs de Thil chateau de Thil, 13 août 2022 10:30, Vic-sous-Thil.

13 – 15 août Sur place Tarif adulte 8 €, enfant (à partir de 4 ans) 6 € https://medievaledesseigneursdethil.blog4ever.com, medievaledesseigneursdethil@gmail.com, 00608232419

Les 13, 14 et 15 août 2022, la Forteresse de Thil revêt ses habits de couleurs pour sa traditionnelle fête médiévale. De nombreuses animations tout au long de la journée pour un moment festif.

Les 13, 14 et 15 août 2022, la Forteresse de Thil revêt ses habits de couleurs pour sa traditionnelle fête médiévale.

Au cours de votre visite, vous découvrirez:

– Le plus vieux Chateau fort de France selon A. Malraux

– Les compagnies hôtes de la forteresse:

* camp de Mercenaires: ils offrent leurs services au plus offrant,

* camps d’artisans et découvrez à leurs côtés la fabrication de bougies, la fonderie d’étain, la cuisine au Moyen Age, la vie et les voyages d’un drapier: filage, tissage, histoire de la teinture et symbolique de la couleur…

-conférence “Histoire de la chasse aux sorcières”

– Jongleurs, danseurs….

Le marché médiéval et ses créateurs

Les jeux médiévaux….

Restauration et buvette sur place

13 et 14 août de 10h30 à 19h00

15 août 10h30 à 18h30

Tarifs

Enfants (4-12 ans) 6 €

Adultes 8 €

Nous vous attendons nombreux pour ces 2 jours de fêtes

Toutes les informations sont sur notre site: https://medievaledesseigneursdethil.blog4ever.com/

Les informations sont susceptibles d’être modifiées selon les mesures sanitaires en vigueur durant les 2 jours de fête.

chateau de Thil Vic-sous-thil 21390 Vic-sous-Thil Côte-d’Or

samedi 13 août – 10h30 à 19h00

dimanche 14 août – 10h30 à 19h00

lundi 15 août – 10h30 à 18h30