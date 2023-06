ça coule de Sources ! Vic le Comte Vic-le-Comte Vic-le-Comte Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Vic-le-Comte ça coule de Sources ! Vic le Comte Vic-le-Comte, 10 juillet 2023, Vic-le-Comte. ça coule de Sources ! 10 – 22 juillet Vic le Comte Entrée libre sur inscriptions ça coule de Sources à Sételle Une résidence de création Land art à plusieurs artistes/artisans d’art au cours de laquelle sera proposé des ateliers menés avec la population qui viendront enrichir ce projet collectif et participatif. Dans un monde où l’obsolescence programmée s’impose dans le quotidien, nous proposons de rétablir une pause qui permettra à chacun de se ressourcer et de redonner sa place au durable et de créer du lien entre les participants. Ce paysage est totalement à réinventer, de la prise en compte de son histoire (jardins, lavoir, source, zone de loisirs) vers un idéal citoyen. Ateliers workshop Land art proposés, accès libre et gratuit sur inscriptions : bois, textile, photo/cyanotype/serigraphie, fresque avec les artistes invités, découverte de la faune et de la flore avec l’Advep (association de défense et de valorisation de l’environnement et du patrimoine). Vic le Comte 63270 Vic-le-Comte Vic-le-Comte 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0616871758 https://www.matieresart.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0616871758 »}] Lieu de loisirs, ancie jardin des Cordeliers

