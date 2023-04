Festival Tempo Latino Vic-Fezensac Office de Tourisme Armagnac et d'Artagnan Vic-Fezensac Catégories d’Évènement: Gers

Gers Vic-Fezensac Gers . Venez à la découverte du plus grand festival latino du monde. Tempo Latino a lieu du 27 au 31 juillet 2023, avec 3 soirs de concerts, des animations dans toute la ville tout au long du week-end. festival@tempolatino.com https://www.tempo-latino.com/ Vic-Fezensac

