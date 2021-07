Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Vic en musique Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Vic en musique Vic-en-Bigorre, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vic-en-Bigorre. Vic en musique 2021-07-02 – 2021-07-02 VIC-EN-BIGORRE Centre ville

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre La municipalité Vicquoise a décidé de célébrer la musique dans ses rues le 2 juillet prochain !

Une occasion de flâner dans les rues en musique tout en profitant d’un bon repas dans l’un des restaurants Vicquois.

Concerts, Animations, restauration Programme à venir +33 5 62 31 68 68 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Étiquettes évènement : Autres Lieu Vic-en-Bigorre Adresse VIC-EN-BIGORRE Centre ville Ville Vic-en-Bigorre lieuville 43.38583#0.05525