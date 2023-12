Journée de Noël VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre, 16 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00

Programme de la journée :

10h : Arrivée du Père Noël

De 10h à 12h et de 14 à 17h: Baptême à poney (gratuit) / Stand de maquillage (gratuit) ;

De 10h30 à 12h : Parade avec l’école de danse Amplitude et Jean-Pierre Laporte, accompagné du Père Noel ;

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : Stand du Conseil Municipal des jeunes – Récolte des boîtes à chaussures et vente de gourmandises ;

12h : Remise de prix « Chasse à l’intru » devant la mairie.

15h : Spectacle de l’école de danse Amplitude et Jean-Pierre Laporte ;

15h30 à 16h30 : Photo réalisée par l’atelier e-photo (gratuit) ;

16h45 : Chants des enfants devant la mairie

17h30 : Illumination du sapin

Venez nombreux !.

Programme de la journée :

10h : Arrivée du Père Noël

De 10h à 12h et de 14 à 17h: Baptême à poney (gratuit) / Stand de maquillage (gratuit) ;

De 10h30 à 12h : Parade avec l’école de danse Amplitude et Jean-Pierre Laporte, accompagné du Père Noel ;

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : Stand du Conseil Municipal des jeunes – Récolte des boîtes à chaussures et vente de gourmandises ;

12h : Remise de prix « Chasse à l’intru » devant la mairie.

15h : Spectacle de l’école de danse Amplitude et Jean-Pierre Laporte ;

15h30 à 16h30 : Photo réalisée par l’atelier e-photo (gratuit) ;

16h45 : Chants des enfants devant la mairie

17h30 : Illumination du sapin

Venez nombreux !

EUR.

VIC-EN-BIGORRE Village

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65