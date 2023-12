ATELIER VANNERIE VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre, 4 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

4 Ateliers de Vannerie buissonnière à base de cueillette dans les rues, les champs, les forêts… organisés sous forme de JOURNÉES DE STAGES animés par Christine Saint Genez.

Christine vous propose en tout premier lieu, de commencer par vous balader dans Vic et tout autour:

La séance commencera par la cueillette des végétaux qui peuvent servir sans transformation pour des réalisations le jour même. Si la météo est trop mauvais, Christine s’occupe d’apporter de la matière déjà glanée lors de ses balades précédentes.

Dans un second temps, réalisations avec ce qui aura été cueilli: panier aléatoire, abat-jour, décorations de noël… et autres propositions et envie selon ce que le groupe voudra apprendre.

Pause repas partagée façon auberge espagnole.

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. EUR.

VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



4 Wickerwork workshops based on gathering in the streets, fields, forests… organized in the form of WORKSHOP DAYS led by Christine Saint Genez.

Christine invites you to start by taking a stroll in and around Vic:

The session will begin by picking plants that can be used without transformation for creations on the same day. If the weather’s too bad, Christine can bring along material gleaned from previous walks.

The next step is to create something with what has been gathered: random baskets, lampshades, Christmas decorations… and other suggestions depending on what the group wants to learn.

Spanish-style lunch break

4 talleres de mimbre basados en la recolección en la calle, el campo, el bosque… organizados en forma de JORNADAS DE FORMACIÓN dirigidas por Christine Saint Genez.

Christine te propone empezar dando un paseo por Vic y sus alrededores:

La sesión comenzará recogiendo plantas que puedan utilizarse sin transformación para creaciones el mismo día. Si el tiempo no acompaña, Christine llevará material ya recogido en sus paseos anteriores.

El siguiente paso es hacer algo con lo que se ha recogido: una cesta al azar, pantallas para lámparas, adornos navideños, etc. y otras sugerencias e ideas en función de lo que el grupo quiera aprender.

Comida compartida

4 Workshops zum Thema « Buschige Korbflechterei » auf der Grundlage des Pflückens in Straßen, Feldern, Wäldern… organisiert in Form von WORKSHOP-TAGEN, die von Christine Saint Genez geleitet werden.

Christine schlägt Ihnen vor, zunächst in Vic und Umgebung spazieren zu gehen:

Die Sitzung beginnt mit dem Sammeln von Pflanzen, die Sie ohne weitere Verarbeitung am selben Tag verarbeiten können. Wenn das Wetter zu schlecht ist, bringt Christine Material mit, das sie bereits bei früheren Spaziergängen gesammelt hat.

In einer zweiten Phase werden die gesammelten Materialien verarbeitet: Zufallskörbe, Lampenschirme, Weihnachtsdekorationen… und andere Vorschläge und Wünsche, je nachdem, was die Gruppe lernen möchte.

Gemeinsame Essenspause im Stil der Auberge espagnole

Mise à jour le 2023-11-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65