Téléthon à Vic-en-Bigorre VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre, 4 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Au programme : de nombreuses animations proposées pas les associations dynamiques de la commune de Vic-en-Bigorre.

Vendredi 8 décembre :

– Gymnase de la Herray

18h30 : Initiation et démonstration karaté et lutte

– Gymnase Ménoni

18h30 : Tournoi simultané d’échecs et animation de tennis

18h00 : Inscription pour une marche ludique

– Animations musicales :

19h30 : Chorales

20h30 : Batucada

21h00 : Indépendante

22h00-22h30 : Groupe musical

Repas à partir de 19h30 : Terrine de pâté , daube de bœuf, fromage, île flottante et café

Samedi 9 décembre :

– Halle de Vic :

7h- 12h30 : Stand de crêpes et vente d’objets divers

– Gymnase Ménoni

14h00 : Démonstration des pompiers avec participation active du public et initiation tir à l’arc.

Vente de gâteaux

Dimanche 10 décembre :

Loto à 15h30 au Gymnase Ménoni animé par Eric Barbé

Sur inscription pour le repas !.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

VIC-EN-BIGORRE Village

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the program: a host of events put on by Vic-en-Bigorre’s dynamic associations.

Friday, December 8 :

– Gymnase de la Herray

6.30pm: Introduction and demonstration of karate and wrestling

– Gymnase Ménoni

6:30pm: Simultaneous chess tournament and tennis animation

6:00 pm: Registration for a fun walk

– Musical entertainment :

7:30 pm: Choirs

8:30 pm: Batucada

9:00 pm: Independent

10:00-10:30 pm: Musical group

Meal from 7:30 pm: Pâté terrine, beef stew, cheese, floating island and coffee

Saturday December 9th :

– Halle de Vic :

7am- 12:30pm: Pancake stall and sale of various items

– Gymnase Ménoni

2:00 p.m.: Fire brigade demonstration with active public participation and archery initiation.

Sale of cakes

Sunday December 10th :

Loto at 15:30 at the Gymnase Ménoni hosted by Eric Barbé

Registration required for the meal!

En el programa: numerosos actos organizados por las dinámicas asociaciones de Vic-en-Bigorre.

Viernes 8 de diciembre :

– Gymnase de la Herray

18.30 h: Presentación y demostración de kárate y lucha

– Gimnasio Ménoni

18.30 h: Torneo simultáneo de ajedrez y animación tenística

18.00 h: Inscripción para una marcha lúdica

– Animación musical :

19.30 h: Coros

20.30 h: Batucada

21.00 h: Independientes

22.00-22.30 h: Grupo musical

Comida a partir de las 19.30 h: Terrina de paté, estofado de ternera, queso, isla flotante y café

Sábado 9 de diciembre :

– Halle de Vic :

7h-12h30: Puesto de tortitas y venta de artículos varios

– Gimnasio Ménoni

14h: Demostración de bomberos con participación activa del público e iniciación al tiro con arco.

Venta de pasteles

Domingo 10 de diciembre:

Lotería a las 15.30 h en el Gymnase Ménoni, a cargo de Eric Barbé

Inscripción obligatoria para la comida

Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen, die von den dynamischen Vereinen der Gemeinde Vic-en-Bigorre angeboten werden.

Freitag, 8. Dezember :

– Gymnase de la Herray

18.30 Uhr: Einführung und Vorführung Karate und Ringen

– Menoni-Gymnasium

18.30 Uhr: Simultanes Schachturnier und Tennisanimation

18.00 Uhr: Anmeldung für einen spielerischen Spaziergang

– Musikalische Animationen :

19.30 Uhr: Chöre

20.30 Uhr: Batucada

21.00 Uhr: Unabhängig

22.00-22.30 Uhr: Musikgruppe

Essen ab 19:30 Uhr: Pasteten-Terrine , Rinderdaube, Käse, schwimmende Insel und Kaffee

Samstag, 9. Dezember :

– Halle de Vic :

7h- 12h30 : Crêpes-Stand und Verkauf von verschiedenen Gegenständen

– Sporthalle Menoni

14.00 Uhr: Vorführung der Feuerwehr mit aktiver Beteiligung des Publikums und Einführung in das Bogenschießen.

Verkauf von Kuchen

Sonntag, 10. Dezember :

Lotto um 15:30 Uhr im Gymnasium Menoni, moderiert von Eric Barbé

Auf Anmeldung für das Essen!

Mise à jour le 2023-11-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65