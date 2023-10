Sliver Escape Game VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre, 16 novembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Le Clic Vmg invite les personnes âgées de 60 ans et plus qui se sentent autonomes à un ESCAPE GAME.

Venez participer à cette nouvelle formule innovante permettant de faire de la Prévention en Santé de manière ludique et amusante. Vous devrez résoudre les énigmes du Professeur Prev’ en équipe dans 3 espaces différents (mémoire, les 5 sens et la dextérité)..

2023-11-16 10:00:00 fin : 2023-11-16 12:00:00. EUR.

VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Clic Vmg invites people aged 60 and over who feel independent to an ESCAPE GAME.

Come and take part in this new and innovative way of doing Health Prevention in a fun and entertaining way. You’ll have to solve Professor Prev »s riddles as a team in 3 different areas (memory, the 5 senses and dexterity).

Clic Vmg invita a las personas mayores de 60 años que se sientan independientes a un JUEGO DE ESCAPADA.

Ven y participa en esta nueva e innovadora forma de aprender sobre prevención de la salud de una manera divertida y entretenida. Tendrás que resolver en equipo los acertijos del Profesor Prev en 3 áreas diferentes (memoria, los 5 sentidos y destreza).

Der Clic Vmg lädt Menschen ab 60 Jahren, die sich selbstständig fühlen, zu einem ESCAPE GAME ein.

Nehmen Sie an diesem neuen, innovativen Angebot teil, das Gesundheitsvorsorge auf spielerische und unterhaltsame Weise ermöglicht. Sie müssen die Rätsel von Professor Prev’ als Team in drei verschiedenen Räumen lösen (Gedächtnis, 5 Sinne und Geschicklichkeit).

Mise à jour le 2023-10-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65