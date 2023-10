Fête de la Saint Martin VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre, 3 novembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

C’est parti pour les « Fêtes de la Saint-Martin » !

Et cela débute avec « l’Apéro du Maire », c’est le vendredi 03 à 18h sous la Halle et ouvert à tous.

Programme :

Du 3 au 12 novembre, fête foraine en centre ville

Vendredi 3, 18h30, apéritif du maire sous la halle

Samedi 4 et 11 novembre, 22h30, Bal sous la halle

Mercredi 8, 14h30 – 17h30, fête des enfants à la salle de l’Octav

Samedi 11, Bal country au stade Menoni.

Dimanche 12, thé dansant à la salle de l’Octav.

2023-11-03 fin : 2023-11-12 . EUR.

VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



It’s time for the « Fêtes de la Saint-Martin »!

And it all starts with the « Apéro du Maire », on Friday 03 at 6pm in the Halle, open to all.

Program :

From November 3 to 12, funfair in the town center

Friday 3, 6.30pm, Mayor’s aperitif under the covered market

Saturday November 4 and 11, 10:30 pm, Ball under the covered market

Wednesday 8, 2:30 – 5:30 pm, children’s party in the Octav hall

Saturday 11, Country ball at the Menoni stadium.

Sunday 12, tea dance in the Octav hall

¡Ha llegado la hora de las « Fêtes de la Saint-Martin »!

Y todo comienza con el « Apéro du Maire », el viernes 03 a las 18:00 en el Halle, abierto a todos.

Programa :

Del 3 al 12 de noviembre, parque de atracciones en el centro de la ciudad

Viernes 3, 18.30 h, aperitivo del Alcalde bajo el mercado cubierto

Sábado 4 y 11 de noviembre, 22.30 h, Baile bajo el mercado cubierto

Miércoles 8, de 14.30 a 17.30 h, fiesta infantil en la sala Octav

Sábado 11, Baile campestre en el estadio Menoni.

Domingo 12, baile del té en la sala Octav

Es geht los mit den « Martinsfesten »!

Und es beginnt mit dem « Apéro du Maire », der am Freitag, den 03. um 18 Uhr in der Halle stattfindet und für alle offen ist.

Programm:

Vom 3. bis 12. November, Kirmes im Stadtzentrum

Freitag, 3., 18.30 Uhr, Aperitif des Bürgermeisters unter der Halle

Samstag, 4. und 11. November, 22.30 Uhr, Ball in der Halle

Mittwoch, 8., 14.30 – 17.30 Uhr, Kinderfest in der Octavhalle

Samstag, 11., Country-Ball im Menoni-Stadion.

Sonntag, 12., Tanztee im Octav-Saal

Mise à jour le 2023-10-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65