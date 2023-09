Répare Café VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre, 7 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Apporter un appareil domestique à réparer ensemble !

Sur inscription par téléphone ou scanner le QR code sur l’affiche !.

2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 17:30:00. EUR.

VIC-EN-BIGORRE Village

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Bring a household appliance to repair together!

Register by phone or scan the QR code on the poster!

Traiga un electrodoméstico para repararlo juntos

Inscríbete por teléfono o escanea el código QR del cartel

Ein Haushaltsgerät mitbringen, das gemeinsam repariert werden soll!

Nach telefonischer Anmeldung oder Scannen des QR-Codes auf dem Plakat!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65