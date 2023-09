La Foulée des 1000 pattes VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre, 24 septembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Tenez vous sur les starting-blocks pour la 14ème édition de la Foulée des 1000 Pattes vicquois.

La foulée, 9h, départ du trail de 20 kms, 12€.

La rando, 9h15, départ de la randonnée de 8 kms, 5€.

La petite foulée, 9h30, départ du trail de 11 kms, 10€.

La petiote, course enfant au stade Ménoni.

Sur réservations.

Possibilité de s’inscrire sur place pour 2€ de plus..

2023-09-24 09:00:00

VIC-EN-BIGORRE Village

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Get ready for the 14th edition of the Foulée des 1000 Pattes vicquois.

La foulée, 9am, start of the 20km trail, 12?.

La rando, 9.15am, start of the 8km hike, 5?

La petite foulée, 9.30am, start of the 11km trail, 10?

La petiote, children’s race at the Ménoni stadium.

Reservations required.

On-site registration possible for 2? more.

Prepárate para la 14ª edición de la Foulée des 1000 Pattes vicquois.

La foulée, 9 h, inicio de la ruta de 20 km, 12 h.

La rando, 9.15 h, salida de la ruta de 8 km, 5?

La petite foulée, 9.30 h, inicio del recorrido de 11 km, 10?

La petiote, carrera infantil en el estadio Ménoni.

Reserva obligatoria.

Puede inscribirse in situ por un suplemento de 2?

Die 14. Ausgabe der Foulée des 1000 Pattes Vicquois steht in den Startlöchern.

La foulée, 9 Uhr, Start des 20 km langen Trails, 12?

Die Wanderung, 9.15 Uhr, Start der 8 km langen Wanderung, 5?

La petite foulée, 9.30 Uhr, Start des 11 km langen Trails, 10?

La petiote, Kinderlauf im Stadion Ménoni.

Es sind Reservierungen erforderlich.

Möglichkeit, sich vor Ort für 2? mehr anzumelden.

