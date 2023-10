Vide grenier sous la halle Vic en bigorre Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre Vide grenier sous la halle Vic en bigorre Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre, 8 octobre 2023 08:30, Vic-en-Bigorre. Vide grenier sous la halle Vic en bigorre Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Dimanche 8 octobre, 08h30 Entrée gratuite pour le public de 8h à 18h. Buvette restauration. Dimanche 8 octobre, 08h30 1 Ouverture pour les exposants à partir de 6h30 . Nous ne pouvons fournir ni tables ni chaises.

Emplacement : 3€ /ml. Les exposants devront être en place avant 8h.

Un café sera offert à chaque exposant. Buvette et restauration.

Emplacement : 3€ /ml. Les exposants devront être en place avant 8h.

Un café sera offert à chaque exposant. Buvette et restauration.

Inscription : 0686240998—-0661173496—0670263667
Vic en Bigorre Hautes Pyrenees
Vic-en-Bigorre 65500

