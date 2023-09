Cet évènement est passé Entretien de matériel et abattage des arbres en sécurité (65) Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Entretien de matériel et abattage des arbres en sécurité (65) Vic-en-Bigorre, 23 juin 2023. Connaissance de la législation, Evaluer les risques liés à l'utilisation de matériel de tronçonnage, Fonctionnement général d'une tronçonneuse.

Maitriser l’entretien d’une tronçonneuse : connaissance des différents organes d’une tronçonneuse, assurer l’entretien et les réparations courante d’une tronçonneuse.

Réaliser un abattage simple sur un arbre : organisation et préparation du chantier, intervention sur chantier. Vic-en-Bigorre 11 Pl. de la Halle, 65500 Vic-en-Bigorre

