Tournoi de toucher Stade Menoni, 3 juin 2023, Vic-en-Bigorre.

Tournoi de toucher à 5, équipes de 7 joueurs.

Programme :

9h: arrivé au stade, distribution des maillots

9h30: début du tournoi

12h: repas + activités

14h: reprise des phases finales

18h: demi-finale

18h15: finale et remise des trophées

19h: soirée tapas & bandas

20€ par personne : tournoi, maillot et repas du midi.

Réservation avant le 15/04 par téléphone..

Stade Menoni VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



5-way touch tournament, teams of 7 players.

Program :

9:00 a.m.: arrival at the stadium, distribution of jerseys

9:30 am: start of the tournament

12h: lunch + activities

14h: resumption of the final phases

18h: semi-final

18h15: final and awarding of trophies

19h: tapas & bandas evening

20? per person: tournament, jersey and lunch.

Reservation before 15/04 by phone.

Torneo de toque a 5, equipos de 7 jugadores.

Programa :

9h: llegada al estadio, distribución de camisetas

9h30: inicio del torneo

12h: almuerzo + actividades

14h: reanudación de las fases finales

18h: semifinal

18h15: final y entrega de trofeos

19h: velada de tapas y bandas

20? por persona: torneo, camiseta y almuerzo.

Reserva antes del 15/04 por teléfono.

5er-Touchdown-Turnier, Teams aus 7 Spielern.

Programm:

9:00 Uhr: Ankunft im Stadion, Verteilung der Trikots

9.30 Uhr: Beginn des Turniers

12 Uhr: Mittagessen und Aktivitäten

14 Uhr: Fortsetzung der Endspiele

18 Uhr: Halbfinale

18:15 Uhr: Finale und Übergabe der Trophäen

19 Uhr: Tapas- und Bandas-Abend

20? pro Person: Turnier, Trikot und Mittagessen.

Reservierung bis zum 15.04. per Telefon.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65