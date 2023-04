Mangavore Médiathèque, 2 juin 2023, Vic-en-Bigorre.

La médiathèque de Vic-en-Bigorre propose un rendez-vous culturel tous les mois pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans: mangavore.

Envie de découvrir l’univers du manga ? De partager des lectures, des coups de cœur et des nouveautés ? Venez participer à des discussions et des activités autour du manga tous les mois..

2023-06-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-02 19:00:00. EUR.

Médiathèque Quai Rossignol

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



The media library of Vic-en-Bigorre proposes a cultural meeting every month for young people aged 12 to 18: mangavore.

Want to discover the world of manga? To share readings, favorites and news? Come and participate in discussions and activities around manga every month.

La mediateca de Vic-en-Bigorre ofrece todos los meses una actividad cultural para jóvenes de 12 a 18 años: mangavore.

¿Quiere descubrir el mundo del manga? ¿Para compartir lecturas, favoritos y novedades? Ven y participa en debates y actividades en torno al manga todos los meses.

Die Mediathek in Vic-en-Bigorre bietet jeden Monat einen kulturellen Treffpunkt für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren: Mangavore.

Haben Sie Lust, die Welt der Mangas zu entdecken? Möchten Sie sich über Lektüre, Favoriten und Neuheiten austauschen? Nimm jeden Monat an Diskussionen und Aktivitäten rund um Manga teil.

Mise à jour le 2023-01-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65