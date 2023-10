Concert Vic en Bigorre Église Vic-en-Bigorre, 22 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Concert Dimanche 22 octobre, 16h00 Vic en Bigorre Église Libre participation

L​’ensemble vocal Mezza Voce est dirigé avec passion et énergie par David NG Chin Kwee. Ce concert met à l’honneur les chants traditionnels irlandais et la messe irlandaise en gaelic de Gilles Mathieu. L’accompagnement de Damien Cootrine au piano et Dorian Fourtanet au violon donne un moment musical de grande qualité plein de surprises.

Vic en Bigorre Église Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T16:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

