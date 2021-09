Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Vic en 1900: exposition de cartes postales anciennes Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Vic en 1900: exposition de cartes postales anciennes Médiathèque de Vic, 8 septembre 2021, Vic-en-Bigorre. Vic en 1900: exposition de cartes postales anciennes

du mercredi 8 septembre au mercredi 29 septembre à Médiathèque de Vic

Du 8 au 29 septembre à la médiathèque de Vic-en-Bigorre, l’association Orgue et Culture à Vic expose des cartes postales anciennes de Vic, avec l’aimable collaboration du Docteur Michel Struye.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Passe sanitaire demandé.

Du 8 au 29 septembre à la médiathèque de Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T12:00:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T12:30:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T12:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T12:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T12:30:00;2021-09-29T09:00:00 2021-09-29T12:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Médiathèque de Vic Adresse quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Ville Vic-en-Bigorre lieuville Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre