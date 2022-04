Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes – Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes – Bordeaux, 9 mai 2022, Bordeaux. Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux

du lundi 9 mai au vendredi 20 mai à Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes – Bordeaux

**Vibre ! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux** est l’un des **Concours** de musique classique les plus reconnus au niveau international. Il bénéficie du grand renouveau du quatuor à cordes, longtemps perçu comme élitiste et qui est aujourd’hui l’un des points centraux de la vie musicale de notre pays. Porté par l’excellence du Quatuor Modigliani, il place les jeunes artistes au cœur de son engagement, accordant une attention particulière à la transmission autant qu’à la détection des plus grands talents de demain. Le **Festival** s’attache à faire découvrir la richesse du répertoire du quatuor à cordes au travers d’une programmation ambitieuse en invitant pas moins de 99 musiciens et artistes – dont 10 jeunes quatuors admis au Concours International pour 19 épreuves librement accessibles à l’Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux – et 15 concerts inédits dans la métropole bordelaise et le Médoc. **Du 9 au 20 mai 2022, avec Vibre !, le quatuor à cordes démontre son infinie richesse : il est de la musique à l’état pur !** 10 quatuors candidats 7 membres du jury Plus de 80 000€ de prix 1 alto fabriqué sous vos yeux à l’Auditorium 15 concerts 99 musiciens 21 nationalités 20 ateliers de médiation **[www.vibrefestival.com](http://www.vibrefestival.com)**

Epreuves du concours en entrée libre et gratuites, Concerts payants

Vibre! est un Concours International et un Festival consacré au Quatuors à Cordes. Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes – Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T16:00:00 2022-05-09T20:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-10T18:00:00 2022-05-10T21:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T15:00:00;2022-05-11T20:00:00 2022-05-11T22:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T22:00:00;2022-05-13T16:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T15:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T12:30:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T15:30:00;2022-05-15T16:30:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-15T20:00:00 2022-05-15T22:30:00;2022-05-17T20:00:00 2022-05-17T22:00:00;2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T22:00:00;2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T22:00:00;2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes - Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes - Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes - Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes – Bordeaux 2022-05-09 was last modified: by Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à Cordes de Bordeaux Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes – Bordeaux Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes - Bordeaux 9 mai 2022 bordeaux Vibre! Concours International et Festival de Quatuors à cordes - Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde