Fondation Vincent van Gogh Arles, le vendredi 10 décembre

Au programme : 14 courts-métrages Durée de la séance : 1h10 min 1) Rivages Sophie Racine, France, 2020, 8 min Une petite île au large des côtes bretonnes ; le temps est orageux, le vent souffle, les nuages sombres ont envahi le ciel. La lumière met en évidence, l’espace d’un instant, les silhouettes d’un arbre, d’une maison, d’un promeneur. Puis, l’orage éclate… Un film qui invite à la contemplation et fait appel aux sens : le fracas des vagues, la percée du soleil et le bruissement des feuilles. 2) Eternity Anastasia Melikhova, Russie, 2018, 3 min Des abstractions nocturnes deviennent réalité et donnent naissance à un monde nouveau. 3) Caprice en couleurs Norman McLaren et Evelyne Lambert, Canada, 1949, 8 min Le trio Oscar Peterson interprète quelques pièces de son répertoire, alors que les cinéastes transcrivent ces sons directement sur la pellicule avec, comme seuls guides, leur imagination. 4) Train deux bleu Sylvie Denet, France, 2013, 3 min Un train. Le sommeil gagne, bercé par le bruit métallique. Des rêves se superposent aux souvenirs d’enfance et de séparations. 5) Il Pleut Bergère Jeremy Depuydt, France, 2005, 7 min Des bergères vivant sur le sommet du monde empêchent que des nuages fertilisent la terre. L’une d’entre elle, à la chevelure bleue, sort du groupe pour retrouver dans une danse nuptiale un nuage noir qu’elle a sauvé des coups de crosse de sa communauté. 6) La Pastèque Tiantian Qiu, France, 2018, 3 min Un après-midi d’été, deux soeurs se chamaillent pour partager équitablement une demi pastèque. 7) La Pista Gianluigi Toccafondo, Italie, 1991, 2 min Toccafondo utilise des images pré-existantes pour support de ses films, et fait vibrer à leur surface des formes fluides qui portent en elles toute la magie et la poésie du mouvement. La couleur fait renaître ces images et travaille sur leur mémoire, les manipule, les métamorphose. 8) Moth Allison Schulnik, États-Unis, 2019, 3 min Un papillon donne naissance à un cocon, qui à son tour se transforme en une multitude de créatures ailées… L’univers fantasmagorique de la plasticienne américaine Allison Schulnik se déploie dans une danse étourdissante, dessinée à l’aquarelle. 9) La Petite Marchande d’allumettes Anne Baillod et Jean Faravel, France, 2016, 10 min Adapté du célèbre texte d’Andersen, le film raconte le sort d’une petite marchande qui tente de vendre des allumettes, dans une grande ville, en plein hiver. N’y parvenant pas, pour se réchauffer un peu, elle finit par brûler toutes les allumettes. Ces instants de chaleur, sont accompagnés par des visions heureuses qui culminent avec l’apparition de sa défunte grand-mère… 10) La Plongeuse Iulia Voitova, France, 2018, 4 min Une plongeuse professionnelle s’entraîne intensément sous les coups de sifflets de son entraîneur. Epuisée, elle refuse de plonger une nouvelle fois et décide d’aller voir un masseur. 11) La Grande migration Iouri Tcherenkov, France, 1995, 8 min Les aventures humoristiques d’un oiseau migrateur qui perd ses congénères dans les nuages… 12) Deposit of Sentiment Saori Suzuki, 2017, Japon, 6 min De curieuses créatures surgissent et disparaissent dans une danse énigmatique réalisée en ombres chinoises et peinture. 13) Wind Robert Loebel, Allemagne, 2013, 4 min Dans une ville exposée à un vent extrêmement fort, les équilibres et les habitudes changent. Malgré les difficultés, les habitants s’adaptent… 14) Primary Expansion Johan Rijpma, Pays Bas, 2012, 1 min Des taches de couleurs primaires se transforment en minuscules structures complexes, en réaction à l’augmentation de la pression d’un ballon gonflable.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En regard de l’exposition « Souffler de son souffle », la Fondation Vincent van Gogh Arles invite Fotokino à programmer une séance de cinéma.

2021-12-10T18:30:00 2021-12-10T19:40:00