du mercredi 16 juin au samedi 10 juillet à Pessac

Vous avez entre 18 et 35 ans ? Participez au concours Street art 2021 sur le thème Année Zéro : une société en transition. 15 artistes seront sélectionnés afin de réaliser une œuvre unique exposée pendant le festival Vibrations Urbaines, du 16 juin au 10 juillet. **Dépôt des dossiers jusqu’au 29 mars** Toutes les informations sur le site de [Vibrations Urbaines](https://vibrations-urbaines.net/concours-streetart-2021/) Participez au concours Street art 2021 sur le thème Année Zéro ! Pessac Pessac Pessac

